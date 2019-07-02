Selfie çekerken suya düşen Serkan'ın cansız bedeni bulundu

Selfie çekerken suya düşen Serkan'ın cansız bedeni bulundu

46,5 SAAT SONRA CESEDİ BULUNDUKayseri'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi ile selfie çekmek isterken, önceki gün saat 17.00 sıralarında dengesini kaybedip, kayalıklardan düşmesi sonucu suda kaybolan Serkan Turan Timurbuğa'nın (18) bugün saat 15.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı.

Selfie çekerken suya düşen Serkan'ın cansız bedeni bulundu


46,5 SAAT SONRA CESEDİ BULUNDU
Kayseri'nin Develi ilçesindeki Homurlu Şelalesi ile selfie çekmek isterken, önceki gün saat 17.00 sıralarında dengesini kaybedip, kayalıklardan düşmesi sonucu suda kaybolan Serkan Turan Timurbuğa'nın (18) bugün saat 15.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Suda 46,5 saat sonra bulunup, çıkarılan Timurbuğa'nın cesedi, otopsi için Develi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, Serkan Turan Timurbuğa'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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