Selfi Dostu Fujifilm X-A5'le Daha Hızlı Odaklanma Getiriyor

Sel fi Dostu FujiFilm X-A5 Vlogger Kullanıcılarına Hitap Edecek!



Selfi Dostu FujiFilm X-A5 fotoğraf makinesine daha hızlı otomatik odaklamayı getiriyor.

Fujifilm, retro tarzı X-A5 ile giriş seviyesi aynasız kamera ürün serisini; daha hızlı otomatik odaklama, çeşit 4K video ve bir mikrofon girişi getirerek geliştirdi.

Bu yeni model, otomatik odaklamayı kendinden önceki X-A3 modelinin iki katına kadar hızlı hale getiren yonga tipi faz algılama özelliğine ayrıca yepyeni 24.2 megapiksel Bayer (X-Trans değil) sensörüne sahip. Native ISO, 6.400'den 12.800'e, genişleme dahil olmak üzere maksimum 100-51.200 arasında bir artış gösterdi.

Tam olarak döndürülebilen ekran şimdi selfiler ve videolarda odaklanmayı kolaylaştırarak, dokunmatik odaklama imkanı sağlar.

Video tarafında, X-A5 şimdi 4K sunuyor, ancak 15 fps'e kadar kesilmiş; yalnızca yüksek hızlı fotoğraf çekimi veya Lytro benzeri değişken odak çekimlerinde kullanışlı hale getiriyor.

Neyse ki, şimdi 60 fps'e kadar 1080p'lik bir çekim sunuyor; bu nedenle 2.5mm'lik bir mikrofon girişi ve dokunmatik otomatik odaklama eklenerek güzel bir bütçe dostu vlogging kamerası olma potansiyeli var.

Galeri: Fujifilm X-A5 mirrorless camera | 8 Foto



Yeni bir sensör ve işlemci ile Fujifilm daha hızlı AF değil; aynı zamanda daha iyi cilt tonu üretimi ve cisim tanımayı vaat ediyor.

Selfi Dostu FujiFilm X-A5'in fiyatı XC 15-45 f/ 3.5-5.6 objektifle 600 $, bu nedenle Canon'un M100 veya Sony A6000 modelini düşünen alıcılar için cazip bir seçenek olabilir.

Fujifilm

http://www.teknotalk.com/selfi-dostu-fujifilm-x-a5-62060/