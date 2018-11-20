Akhisarlı Seleznyov, Devre Arasında Galatasaray'a Gidebilir

Akhisarspor'un gol yollarındaki en önemli ismi Yevhen Seleznyov'la ilgili flaş karar.

Son 5 maçta sessiz kalan ve bu sezon aldığı cezalarla yaşadığı sakatlıklar yüzünden bir türlü istikrarı yakalamayan başarılı oyuncu, son olarak 8. haftada oynanan Trabzonspor karşılaşmasında ağları havalandırmıştı.

DEVRE ARASINDA SATILABİLİR

Fanatik'in haberine göre; Akhisarspor'un 3-1 yenildiği maçta penaltıdan golü bulan Seleznyov Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde beklenen etkiyi gösteremedi. Adı Galatasaray'la anılan 33 yaşındaki forvetin devre arasında satılması da gündeme geldi.

Devre arasında kadrosun kaliteli bir golcü kazandırmak isteyen Akhisar yönetiminin oyuncunun menacerine gelen teklifleri değerlendireceklerini iletti.