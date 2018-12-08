Adı Galatasaray ile Anılan Seleznyov, Çaykur Rizespor ile Anlaştı

Akhisarspor'da kadro dışı bırakıldıktan sonra Ocak ayında başka bir kulübe gidecek olan Seleznyov, sezon başında Galatasaray'a transfer olmayı istediğini söylemişti.

Ukraynalı futbolcuyu son olarak menajer Ahmet Bulut'un Göztepe'ye önereceği ve İzmir ekibinin bu transferde devrede olduğu öne sürülürken, iddiaya göre Çaykur Rizespor Ukraynalı futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı.