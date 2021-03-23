Selendili muhtarlar Demir ile devam dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Selendili muhtarlar Demir ile devam dedi

23.03.2021 21:30 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:45
Selendili muhtarlar Demir ile devam dedi

Manisa'nın Selendi ilçesinde daha iyi hizmet almak amacıyla tek çatı altında toplanan ve 2012 yılında kurulan Muhtarlar Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Bünyamin Demir güven tazeledi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde daha iyi hizmet almak amacıyla tek çatı altında toplanan ve 2012 yılında kurulan Muhtarlar Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Bünyamin Demir güven tazeledi.

Selendi Muhtarlar Derneğinin 4. Olağan Genel Kurulu Kurtuluş Mahallesindeki Muhtarlar Derneği binası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Derneğe kayıtlı 57 muhtardan 48 muhtarın katıldığı, tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Çamlıca Mahalle Muhtarı Bünyamin Demir meslektaşlarının oyu ile tekrar seçilerek Selendili muhtarların başkanı oldu.

Ziraat Odası Başkanı olan Rahmanlar Mahalle Muhtarı Servet Akyıldız'ın divan başkanlığı yaptığı genel kurulda derneğin 3 yıl daha başkanlığını yapacak olan Bünyamin Demir 2012 yılında kurulan derneğin kendinden önceki başkanları Ulvi Özer ve Bekir Sağdıç'a teşekkür ederek, "Bir olacağız diri olacağız el birliği içerisinde hizmetin en iyisini almak için gecemizi gündüzümüze katarak Selendimiz ve mahallerimizi için çalışacağız." dedi.

Bünyamin Demir başkanlığında oluşan derneğin yeni yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluştu: "Yenice Mahalle Muhtarı Faruk Köse, Gölbaşı Mahalle Muhtarı Talat Akyıldız, Mıdıklı Mahalle Muhtarı Mehmet Ali İnce ve Şerefiye Mahalle Muhtarı Muhsin Yılmaz." - MANİSA

Selendili muhtarlar Demir ile devam dedi
Selendili muhtarlar Demir ile devam dedi
Selendili muhtarlar Demir ile devam dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Rasim Öztekin Birkan Sokullu Uraz Kaygılaroğlu Aras Bulut İynemli
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Şenol Güneş Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Selendili muhtarlar Demir ile devam dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 21:55:57. #1.14#
title