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Selendili hayvan üreticileri için önemli çalışma

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Selendili hayvan üreticileri için önemli çalışma

İl genelinde kırsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığın önemli geçim kaynağı olduğu Selendi ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi'ne yaklaşık 6000 hayvanın yararlanabileceği içme suyu göleti kazandırdı.

SELENDİ, MANİSA (Bültenler) - Çalışmadan büyük memnuniyet duyan hayvan üreticileri, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonuyla tarımsal ve kırsal kalkınma konusunda önemli çalışmalara imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Örtü altı yetiştiriciliğinden fidan desteğine, gölet yapımından tarımsal tahmin istasyonlarına kadar kırsal kalkınmaya yönelik hamlelerle öne çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan üreticilerini de unutmuyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hayvancılığın önemli geçim kaynağı olduğu Selendi ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi'nde yaklaşık 6000 hayvanın faydalanacağı yeni HİS göletinin yapım çalışmalarını tamamlayarak, üreticilerin hizmetine sundu. Çalışmayı memnuniyetle karşılayan hayvan üreticileri, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Amaç Kayıpları Önlemek ve Üreticiye Destek Olmak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmaya verdiği önemin kendilerine vizyon oluşturduğunu ifade eden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Usta, "Küresel ısınma ile birlikte kaliteli ve temiz suyun önemi giderek artıyor. Son yıllarda mevsimsel yağışların azalması ve yaşanan kuraklık bu ihtiyacı daha da arttırdı. Kırsal mahallelerde bulunan hayvan üreticilerimiz, özellikle yaz aylarında yeterli ve temiz içme suyuna hayvanlarını ulaştırmak için önemli mesafeleri aşmak zorunda kalıyor. Tüm gününü arazide geçiren mera hayvanları için yapılan HİS göletleri çok büyük bir nimet. Biliyoruz ki besi hayvanları su ihtiyaçlarını karşılayamazlarsa, bir takım sağlık sorunları yaşanabiliyor. Bunun sonucunda ise et ve süt üretiminde kayıplar yaşanıyor. Biz de bu kayıpları önlemek, üreticilerimize destek olmak adına

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