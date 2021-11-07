Selendi'ye dev hizmetler için yer teslimi yapıldı

SELENDİ, MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğünün Selendi ilçesine 56 milyon TL yatırım bedeli ile kazandıracak olduğu atıksu arıtma tesisi, 38 kilometre içme suyu, 39 kilometre kanalizasyon ve 7 kilometre yağmursuyu hattı ile bin metreküplük içme suyu deposunun yer teslimi yüklenici firmaya yapıldı. İlçenin dev yatırımı için ilk kazma önümüzdeki günlerde vurulacak.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile Selendi ilçesinde 56 milyon TL'lik dev bir yatırım hayata geçirecek. Atıksu arıtma tesisi olmayan ilçe merkezi kalmaması için çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçede 10 bin kişiye hitap eden, günde 840 metreküp atıksu arıtma kapasitesine sahip bir tesis inşa edecek. Aynı zamanda MASKİ, 38 kilometre içme suyu, 39 kilometre kanalizasyon ve 7 kilometre yağmursuyu hattı ile ilçenin altyapısını tamamen yenileyecek. Bin metreküplük içme suyu deposu inşaatı ile ilçenin içme suyu depolama kapasitesi artırılacak. Yapılacak olan yatırımlar için yer teslimi yüklenici firmaya yapıldı. Yer tesliminde Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk, MASKİ İlçe Şefi Uğur Akıncı, Projeler Dairesi Başkanlığı ile Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı personelleri, İller Bankası yetkilileri ve yüklenici firma temsilcileri yer aldı. Heyet, ilçede yaptığı incelemelerin ardından Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı da makamında ziyaret ederek yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler verdi. - MANİSA