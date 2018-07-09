Selendi'ye 385 Kilometre Asfalt

Vatandaşlara konforlu ve güvenli ulaşım sunan ve birçok mahalleyi ilk defa asfaltla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi ilçesinde de 385 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşlara konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sunmak için il genelinde başlattığı çalışmalarını devam ettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Geride kalan 4 yıllık sürede 3 bin 383 kilometrelik yolu asfaltla buluşturdu. Gerçekleştirilen asfalt uygulamaları kapsamında Selendi ilçesinde de tam 385 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirildi. İlçenin birçok yolunda düzeltme ve onarım çalışmaları da yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.