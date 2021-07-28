Selendi Şehit Er Kemal Davulcu Caddesi Yol ve Tretuvar Düzenlemesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi ilçesinde prestij cadde projesi kapsamında Şehit Er Kemal Davulcu Caddesi'ni de yeniledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi ilçesinde prestij cadde projesi kapsamında Şehit Er Kemal Davulcu Caddesi'ni de yeniledi. Parke taşı düzenlemesi, aydınlatma elemanlarının montajı ve çevre düzenlemesi ile modern bir görünüme kavuşan cadde; yapılan düzenleme ile vatandaşların trafik güvenliğini de sağlamış oldu.

Kaynak: Habermetre