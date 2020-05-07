Selendi pazarında korona virüs önlemleri devam ediyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde her hafta perşembe günleri kurulan pazar yerinin giriş çıkışlarında bu hafta da yeni tip korona virüs (Covid-19) tehlikesine karşı geniş güvenlik önlemleri alındı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde her hafta perşembe günleri kurulan pazar yerinin giriş çıkışlarında bu hafta da yeni tip korona virüs (Covid-19) tehlikesine karşı geniş güvenlik önlemleri alındı.

Pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkış yapılırken, giriş çıkış dışındaki alanlar demir bariyerlerle kapatıldı. Pazar yeri girişinde vatandaşlara maske dağıtılırken, pazar yerine girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü.

Pazar yerine giriş ve çıkışlar aynı yerden yapılırken, tezgah araları en az 3 metre olacak şekilde düzenlendi. Sabah saat 08.00'da başlayan alışveriş işlemleri akşam saat 18.00'da sona erdi. Ayrıca Selendi Belediyesi tarafından ilçe pazar yerinin yanı sıra bazı bölgelere dezenfekte için stantlar konuldu. Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "Halk sağlığını korumak için tedbir önlemlerini arttırdık. İlçedeki tüm pazar yerlerini açılmadan önce özel ilaçlar ile dezenfekte ettik. Bugün kurulan Perşembe Pazarı girişinde vatandaşlara hijyen uygulaması yapıldı. Halkımızın sağlığı bizim için önemli. Onun için ilçe olarak gerekli tedbirleri en üst seviye de tutuyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA