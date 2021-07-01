Selendi Nüfus Müdürlüğünden 'Adreste Nüfus Hizmeti'

Manisa'nın Selendi ilçesinde kimlik kartı alabilmek için İlçe Nüfus Müdürlüğüne gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler "Adreste Nüfus Hizmeti" projesi ile başvurularını evden yaptı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde kimlik kartı alabilmek için İlçe Nüfus Müdürlüğüne gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler "Adreste Nüfus Hizmeti" projesi ile başvurularını evden yaptı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında yeni tip çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, engelli ve 75 yaş üstü vatandaşların başvuruları evlerinde alınmaya devam ediliyor. Selendi İlçe Nüfus Müdürü Çiğdem Dalkıran başta olmak üzere müdürlük personeli korona virüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri alarak, vatandaşların adreslerine gidip Gezici Kayıt Terminali ile başvuru sahiplerinin biyometrik verisinin alımından imza aşamasına kadar bütün işlemleri evlerinde tamamlıyor.

Kimlik yenileme için müdürlüğe gelemeyen yaşlı ve hasta vatandaşların evlerine gittiklerini belirten İlçe Nüfus Çiğdem Dalkıran ise "Müdürlüğümüze mücbir sebeple gelemeyen hasta veya engelli vatandaşlarımız ile 75 yaş üstü büyüklerimizin kimlik başvurularını ve adres işlemlerini Müdürlüğümüze gelmeden evlerinde yapmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımız aracılığıyla talepleri topluyor, Kaymakamlığımızca tahsis edilen araçla adreslerine gidip kimlik başvurularını alıyoruz. Bugüne kadar çoğu kırsalda olmak üzere 13 mahallemizde 140 vatandaşımızın kimlik başvurusunu aldık. Bu hizmetten faydalanan vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizi de çok mutlu ediyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı