Selendi Mahalleleri Yeni Sondaj İle Sağlıklı Suya Kavuşacak

FATİH, İSTANBUL (Bültenler) - Test sonuçlarının olumlu sonuçlanmasının ardından bağlantı çalışmaları sonrasında Kurtuluş, Şerefiye, Zafer, Yenicami ve Fatih mahalleleri daha sağlıklı ve kesintisiz suya ulaşacak.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Selendi ilçesine bağlı Kurtuluş mahallesinde İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar ile sondaj kuyusu açıldı.Alınan su numunesi analiz edilmek üzere İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderildi. Testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından Kurtuluş, Şerefiye, Zafer, Yenicami ve Fatih mahallelerine daha sağlıklı ve kesintisiz su sağlanacak. Mahalle muhtarları yapılan çalışmanın önemli olduğunu belirterek emek veren herkese teşekkür ettiler.

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