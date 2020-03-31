Selendi korona virüsle etkin mücadele ediyor
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İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Selendi, Manisa, Güncel

Selendi korona virüsle etkin mücadele ediyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kaymakamlık bünyesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ilçe genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı vatandaşlara 7/24 hizmet verirken, jandarma köylerde vatandaşları uyarmaya...

31.03.2020 10:51 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:51
Selendi korona virüsle etkin mücadele ediyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kaymakamlık bünyesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ilçe genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı vatandaşlara 7/24 hizmet verirken, jandarma köylerde vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Emniyet güçleri ise ilçe girişinde ilçeye gelen vatandaşların ateşlerini ölçerek virüs hakkında bilgilendirmede bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik Selendi'de kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' 112 ve Selendi Kaymakamlığı 0236 788 1001 numaralarına yapılan çağrılar üzerine gıda, ilaç ve emekli maaşları taleplerini karşılıyor. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Kaymakam Can Atak, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Yağmur Ecem Nuraydın, İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Çağlar Yılmaz'dan oluşan Selendi Vefa Sosyal Destek Grubunun oluşturulmasının ardından, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan ve emekli Maaşını evinde alan vatandaşların ihtiyaçları evlerinden çıkmadan emniyet, jandarma, belediye ve kamu kurumu görevlileri tarafından karşılanıyor.

Jandarma vatandaşları uyarıyor

Selendi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri tarafından ilçe merkezi ve mahallelerde korana virüs nedeniyle vatandaşlara evde kalın çağrısı yapılırken, il dışından gelen vatandaşların 14 gün boyunca kendi izolasyonlarını yapıp, evden çıkmamaları konusunda kurallara uymaları gerektiği anonslarda belirtiliyor.

İlçe girişinde vatandaşların ateşi ölçülüyor

Selendi'nin giriş ve çıkışlarında yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri arttırılarak, şehir dışından gelen araçlar durdurulup yolcuların ateşi ölçülüyor. Cihazlarla ateş kontrolü yapıldıktan sonra kişiler kayıt altına alınıyor. Tedbir kapsamında vatandaşların adresleri alınarak, 14 gün boyunca evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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