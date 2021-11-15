Selendi Kazıklı'da Üreticilere Tam Destek

SELENDİ, MANİSA (Habermetre) - Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Selendi ilçesine bağlı Kazıklı Mahallesi'nde bulunan 3 adet Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinde başlattığı temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle Muhtarı Ramazan Karabacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Tarımsal ve kırsal kalkınmayı sağlamakla birlikte üreticilerin gelir kalemlerinin artması amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Selendi ilçesine bağlı Kazıklı Mahallesi'nde bulunan 3 adet HİS göletinde başlattığı temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Hayata geçirilen çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürürken, yaklaşık 12500 bin besi hayvanının göletlerden faydalanacağı ifade edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Mevsimsel yağışlar başlayana dek çalışmalarımız devam edecek. Temizlik ve bakım çalışmaları yapılan Hayvan İçme Suyu Göletleri vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Üreticilerimize bol ve hayırlı kazançlar diliyoruz" dedi.

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