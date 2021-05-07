Selendi'de tütün üreticilerinin telaşı devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Selendi'de tütün üreticilerinin telaşı devam ediyor

Selendi'de tütün üreticilerinin telaşı devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa'nın Selendi ilçesinin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan tütünde üreticilerin ekimleri devam ediyor.

Manisa'nın Selendi ilçesinin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan tütünde üreticilerin ekimleri devam ediyor. Tütün üreticilerini ziyaret eden Kaymakam Ali Yıldırım, üreticilerden bilgi aldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan tütünde ekim sezonu devam ediyor. Sabahın ilk ışıkları ile başlayıp gün kararıncaya kadar traktörlerin arkalarına takılan dikim makinesi ve 5 kişilik tarım işçileriyle gerçekleştirilen dikimlerin ardından tütünler bakımları yapılarak hasata hazırlanacak.

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Aslanalp ve Selendi İlçe Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, üreticileri ziyaret ederek bilgi aldı. Ramazan ayı dolayısıyla zorlu bir tütün sezonunun üreticileri beklediğini kaydeden Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, "Geçen sezon üreticilerimiz zarar etti. Önümüzdeki yılın üretimine üreticilerimiz umutla başladı. Çiftçilerimizin girdileri çok yüksek, geçen yıl 27 TL başfiyat açıklanmıştı. Çok az üreticimiz başfiyatla mahsulünü sattı, çoğu zarar etti. Önümüzdeki yıl başfiyatın en az 40 TL olmasını istiyoruz. Bu fiyatın altında olursa çiftçilerimiz ve üreticilerimiz sıkıntı yaşar. İnşallah tütün alımı yapan özel sektör bu konuda duyarlı olup, çiftçilerimizi üzmezler" dedi.

Tütün üretiminin zorlu olduğunu belirten Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım "Tütüncülük zor bir iş. İlçemiz tarım sektörünün en önemli ürünü olan tütünün üretim sürecini yerinde incelemek amacıyla tam kapanma döneminde kontrollü olarak tarım faaliyetlerini sürdürerek tütün dikimine başlayan çiftçilerimize kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Selendi'de tütün üreticilerinin telaşı devam ediyor
Selendi'de tütün üreticilerinin telaşı devam ediyor
Selendi'de tütün üreticilerinin telaşı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Selendi'de tütün üreticilerinin telaşı devam ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 12:01:11. #1.14#

title