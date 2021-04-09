Selendi'de tütün üreticileri çalışmalarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selendi'de tütün üreticileri çalışmalarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Selendi'de tütün üreticileri çalışmalarına başladı

Manisa'da en çok tütün üretimi yapılan bölgelerin başında gelen Selendi'de üreticiler yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı.

Manisa'da en çok tütün üretimi yapılan bölgelerin başında gelen Selendi'de üreticiler yeni sezon öncesi hazırlıklarına başladı.

Manisa'da tütün üretiminin en çok yapıldığı Selendi'de üreticiler yeni sezon hazırlıklarına başladı. Seralarda kurutulacak tütünlerin eleklerini kendi elleriyle hazırlayan üreticiler yeni sezondan umutlu. Düşük maliyetle elek imalatı yaptıklarını söyleyen tütün üreticisi Abidin Filik, "Yaklaşık 15 TL harcayarak elek imalatını kendimiz yapıyoruz. Dışardan yaptırmaya kalksak bize bu fiyat 25 TL'yi buluyor. Onun için kendimiz imalatını yapıyoruz. Tütün fidelerini de yetiştirmeye başladık. Ondan sonra dikimini yapıp, çapalayarak ardından kırım işlerine başlayacağız. Kırımını da bu yaptığımız elekler üzerinde kurutup sözleşme yaptığımız şirkete teslim edeceğiz" dedi.

Bu yıl Selendi'de bin 800 üreticinin tütün ekimi için başvuruda bulunduğunu söyleyen İlçe Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, "Odamıza özel sektör ile tütün söleşmesi yaparak tütün üretimi yapacak bin 800 üretici başvuruda bulundu. Manisa genelinde Selendi olarak tütün üretimi yapan üretici bazında birinci. Ardından Akhisar bin 288 üretici ile ikinci, Demirci bin 285 üretici ile üçüncü, Gördes bin 81 ile dördüncü, Köprübaşı ise bin 100 üretici ile beşinci sırada yer aldı. Diğer ilçelerimizde bu sayı çok. Selendi'de son zamanlarda meyveciliğe yönelen çiftçilerimiz var. Ancak tütün üretimi çok fazla. Bizim arazilerimiz kuru tarım için uygun ancak bölgesel olarak sulama gölete yapılırsa sulu tarıma geçilir" diye konuştu. - MANİSA

Selendi'de tütün üreticileri çalışmalarına başladı
Selendi'de tütün üreticileri çalışmalarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Acun Ilıcalı Murat Yıldırım
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Şenol Güneş Ümit Öztürk Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Selendi'de tütün üreticileri çalışmalarına başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:08:38. #1.16#
title