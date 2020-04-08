Selendi'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Selendi'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza - Haber
Selendi, Manisa, 3. Sayfa

Selendi'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza

Manisa'nın Selendi ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ikisi 20 yaşın altında, ikisi 65 yaş üstü olmak üzere toplam 4 kişiye ceza uygulandı.

08.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:17
Selendi'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza

Manisa'nın Selendi ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ikisi 20 yaşın altında, ikisi 65 yaş üstü olmak üzere toplam 4 kişiye ceza uygulandı.

Selendi ilçesinde yeni tip korana virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbir ve yasaklara uymayan 20 yaş altı iki kişi ile 65 yaş üstü iki kişiye sokağa çıkma yasağı ihlalinden kişi başı 3 bin 150'şer lira cezai işlem uygulandı. Gençler ve 65 yaş üstü olan yaşlılara gerekli uyarıların yapılmasının ardından evlerine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor Haber
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haber
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haber
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var Haber
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi
Hazine, koronavirüs salgınının zirve yaptığı Mart ayında 40,4 milyar lira ile tarihin en büyük açığını verdi
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 7 kurumun yapısında değişiklik yapıldı
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevabı çok basit
Koronavirüs salgını, neden erkekleri daha fazla öldürüyor? Cevabı çok basit
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
Adanalı vatandaşın maske tepkisi: Bu virüs siyonist oyunu
Adanalı vatandaşın maske tepkisi: Bu virüs siyonist oyunu
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi
Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık
Maske takmadığı için 1000 lira ceza kesilen taksici: Ücretsiz maske nerede
Maske takmadığı için 1000 lira ceza kesilen taksici: Ücretsiz maske nerede
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip...
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: İki üniversitemizde virüsü izole etmeyi başardık
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
Otel işletmecisi, kız öğrencilerin odasını basıp adeta terör estirdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Boris Johnson Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Esra Balamir Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Radamel Falcao Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Polis Antalya
Şu an buradasınız: Selendi'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 13:30:23. #1.15#
title