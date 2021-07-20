Selendi'de protokol bayramlaştı
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Selendi'de protokol bayramlaştı

Selendi'de protokol bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'nın Selendi ilçesinde Selendi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende protokol üyeleri bayramlaştı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Selendi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende protokol üyeleri bayramlaştı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde protokol tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende konuşan Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, "Bayramlar, her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı, yetimlerin ve buruk gönüllerin tamir edildiği, fakir-fukaranın aranıp gözetildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların, kırgınlıkların giderildiği, sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, müstesna günlerdir bayramımız kutlu" dedi.

İlçe İtfaiye Amirliğinde görevli itfaiyeciler ile bayramlaşan Kaymakam Yıldırım, Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve diğer protokol üyeleri İlçeye Bağlı Karakozan Mahallesinde ikamet eden Şehit babası Hüseyin Davulcu Davulcu ve ardından Şehit Kemal Davulcu'nun mezarını ziyaret ederek dua ettiler. Protokol daha sonra Selendili gazi Ekrem Kızılkaya'yı da ziyaret ederek bayramını kutladı. - MANİSA

Selendi'de protokol bayramlaştı
Selendi'de protokol bayramlaştı
Selendi'de protokol bayramlaştı
Selendi'de protokol bayramlaştı
Selendi'de protokol bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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