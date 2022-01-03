Selendi'de koyuna çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel
Manisa'nın Selendi ilçesinde, yola çıkan koyuna çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
SELENDİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde, yola çıkan koyuna çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yasin Önder (41) kullandığı 45 U 6481 plakalı motosiklet Havvaoğlu Mahallesi mevkisinde yola çıkan koyuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Önder yaralandı.
Ambulansla Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan Önder, buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Önder'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri
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