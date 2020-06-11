Selendi'de iki mahalleye prefabrik sağlık evi
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Selendi'de iki mahalleye prefabrik sağlık evi

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı iki mahalleye muhtar ve vatandaşların talebi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından prefabrik sağlık evi yapıldı.

Selendi'de iki mahalleye prefabrik sağlık evi
11.06.2020 17:28 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:32

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı iki mahalleye muhtar ve vatandaşların talebi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından prefabrik sağlık evi yapıldı.

Selendi'nin Omurlar ve Eskin mahallelerine AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar'ın girişimleriyle sağlık evi kazandırıldı. Önümüzdeki günlerde hizmete açılacak olan sağlık evlerini monte edildikleri bölgede ziyaret eden AK Parti'li Kaçar, "İki muhtarımız ve mahalle halkının talep ettiği sağlık evlerini mahallerimize kazandırdık. Çok şükür mutluyuz. Sağlık alanındaki eksiklikleri de tamamlamaya devam ediyoruz. Hükümetimiz sağlık alanında 18 yılda çığır açtı. Selendi ilçemize de büyük yatırımlar yapıldı. İlçe devlet hastanemiz, sağlık ocağımız yapıldı. Tıbbi malzeme olarak eksikler giderildi. Bundan sonra da yatırımlar devam edecek" dedi.

Omurlar Mahalle Muhtarı Yılmaz Akkaş ile Eskin Mahalle Muhtarı Yasin Uygun ise Sağlık Bakanlığına, milletvekillerine ve AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar'a teşekkür ettiklerini belirterek, mahallerinin eksiklerinin giderilmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.

Prefabrik olarak yapılan sağlık evlerinde, 1 doktor odası, 1 muayene odası ile lavabolar bulunuyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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