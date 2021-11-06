Selendi'de filenin sultanı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi oldu

SELENDİ, MANİSA (İHA) - Manisa Selendi ilçesinde düzenlenen liseler arası kız Voleybol turnuvasında rakiplerini mağlup eden Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi şampiyon oldu

Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası kız voleybol turnuvası tamamlandı. Spor salonunda düzenlenen turnuvaya ilçede eğitim öğretim veren 4 lise katıldı. Eleme usulü ile oynanan müsabakalar sonucunda oynadığı tüm maçları kazanan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi kız voleybol takımı finalde Selendi Anadolu Lisesi ile karşılaştı. 3 seti de kazanan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi turnuvayı birincilikle tamamlarken, Selendi Anadolu Lisesi ikinci, Selendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. Şampiyon ve dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını ilçe protokolünün elinden aldı. Turnuva sonunda konuşan Kaymakam Ali Yıldırım, her türlü kötü alışkanlıktan uzak durmanın en kolay yolunun spor yapmaktan geçtiğini belirterek, liseler arası kız voleybol turnuvası final müsabakasında ter döken öğrencileri kutladı. - MANİSA