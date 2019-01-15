Selendi'de Eğitime Kar Engeli

Manisa'nın Selendi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Selendi'de okulların tamamında kar nedeniyle 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi. Selendi Kaymakamı Can Atak, olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle ilçe genelinde taşıma yoluyla eğitime erişen öğrenciler için ve ilçe merkezi dışında kalan mahallelerde okulların tamamındaki öğrenciler için yarın eğitime ara verildiğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA