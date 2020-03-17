Selendi'de dezenfekte çalışmaları sürüyor Manisa'nın Selendi ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte edilmeye devam ediliyor.

Manisa'nın Selendi ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte edilmeye devam ediliyor.



Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Selendi Belediyesi ekipleri, pandemi koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri öncelikle vatandaşların yoğunlukta bulunduğu ortak kullanım alanları, resmi daireler, odalar ve iş yerleri ilaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında bilgi veren Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "Koronavirüse karşı önlemlerimizi arttırdık. Selendimizi dezenfekte ediyoruz. İlçemizin ortak kullanım alanlarını Kovid-19 salgın hastalığına karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Selendi Belediyesi iş birliği ile detaylı bir şekilde dezenfekte ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerim salgına karşı yapılan uyarılara riayet etmelidir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA