Selendi'de çatı yangını korkuttu
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Selendi'de çatı yangını korkuttu

Manisa Selendi ilçesinde iki katlı bir evin çatışında çıkan yangın korkuya neden oldu.

22.04.2020 20:30 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:30
Selendi'de çatı yangını korkuttu

Manisa Selendi ilçesinde iki katlı bir evin çatışında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, Selendi'ye bağlı Rahman Hacılar Mahallesindeki bir evde çıktı. Ü.S.'ye ait iki katlı binanın çatısında saat 18.30 sıralarında bacadan sızdığı tahmin edilen kıvılcım ile yangın başladı. Alevlere teslim olan çatıya ilk önce çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye amirliği ekiplerinin yanı sıra, Selendi Orman İşletme şefliğine ait arazöz de yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında evin çatısı tamamen yanarken yangında can kaybı olmaması sevindirdi. Yangın sonrası maddi hasar meydana geldi. İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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