Selendi Çamlıca MASKİ'yle yeterli suya kavuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selendi Çamlıca MASKİ'yle yeterli suya kavuştu

Selendi Çamlıca MASKİ'yle yeterli suya kavuştu
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesinde açtığı sondajda saniyede 6 litre verime sahip suya ulaştı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yeterli su temini için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Selendi'nin Çamlıca Mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Mahallede açılan sondajda saniyede 6 litre verime sahip suya ulaşıldı. Deneme pompası atılan sondajdan analiz yapılması için numune alındı. Mahalle sakinleri yürütülen çalışma için MASKİ'ye teşekkür etti.

"Cengiz Başkanımızı gözlerinden öperim"

Mahalle Muhtarı Bünyamin Demir, "Çalışmalardan çok memnunuz. Cengiz Başkanımızı gözlerinden öperim. En büyük Başkan, Cengiz Başkan. MASKİ Genel Müdürümüz Burak Aslay'a da emekleri için teşekkür ederiz. Sondajımızda suya ulaşıldı, umutlarımız yeşerdi. Mahallemizi yeterli suya kavuşturuyor" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Derya Baykal Derya Şensoy Yeşim Salkım
Spor Max Meyer Cristiano Çağdaş Atan Samet Aybaba Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Selendi Çamlıca MASKİ'yle yeterli suya kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 14:56:13. #1.14#

title