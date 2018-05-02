Selendi Belediye Meclisi Yeni Başkanı Seçti

MHP'den 27. Dönem Milletvekili aday adayı olmak için Selendi Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Eczacı Nurullah Savaş'ın yerine belediye meclisinde yapılan seçimde başkanlık görevine MHP Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi veteriner hekim Yasin Dumlupınar seçildi. 15 üyeli belediye meclisinde AK Parti aday çıkarmazken oylamaya katılan 11 üyenin tamamı MHP adayına oy verdi.

Mayıs ayı meclis toplantısının 1. maddesi olan Belediye Başkanlığı seçimi için 15 Belediye Meclis üyesinden 11 tanesi oylamaya katıldı. Belediye Başkan vekili Ahmet Akşehirlioğlu'nun yönettiği oturumda AK Parti aday çıkarmazken MHP veteriner Hekim Yasin Dumlupınar'ı tek aday olarak gösterdi. Kapalı zarf usulü yapılan oylamada, katılan meclis üyelerinin tamamının oyunu alan veteriner Hekim Yasin Dumlupınar 11 oyla Selendi'nin yeni Belediye Başkanı seçildi. 1 meclis üyesinin mazeret vererek katılmadığı oylama sonrası 3 meclis üyesi de mazeret göstermeden meclis toplantısına katıldı. Yapılan meclis toplantısında gündem maddelerinin bazıları komisyonlara havale edilirken bazıları da oy birliği ile kabul edildi.

Yasin Dumlupınar kimdir?

Yeni Başkan Yasin Dumlupınar 1979 yılında Selendi'de doğdu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden mezun olduktan sonra Selendi'de serbest veteriner olarak görev yaparken 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Manisa Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliğine seçilen Dumlupınar evli ve 2 çocuk babası. Yasin Dumlupınar ayrıca 2007-2010 yılları arasında MHP Selendi İlçe Başkanlığı görevinde de bulundu. Tebrikleri kabul eden Yasin Dumlupınar teşekkür konuşmasında, "Bu görevi bana layık gördüler. AK Partili meclis üyeleri ağabeylerime ve diğer meclis üyesi arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bizler bu memleketin insanlarıyız, bu memleketimize hizmet edeceğiz. İnşallah bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde yarım kalan projelere tamamlayacağız" dedi. - MANİSA