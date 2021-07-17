Selen Görgüzel Bodrum'dan meydan okudu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Selen Görgüzel Bodrum'dan meydan okudu

Selen Görgüzel Bodrum'dan meydan okudu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bodrum'da tatil yapan Selen Görgüzel Alkan, paylaştığı fotoğraflarla genç kızlara taş çıkarıyor. Şarkıcı, bikini karelerini Instagram'dan yayınlıyor. İşte detaylar...

Selen Görgüzel Alkan, genç kızlara taş çıkardı. 42 yaşındaki şarkıcı, tatilde paylaştığı karelerle olay yarattı. Görgüzel, beyaz bikinisiyle çektirdiği iki kareyi Instagram'dan yayınladı.

Şarkıcı pozlara, "Vücudum, benim işim" diye yazdı. Kısa sürede yüzlerce beğeni alan Görgüzel'in fit vücudu ve güzelliği dikkat çekti. Bodrum'da tatilde olan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde de siyah bikinisiyle övgü almıştı.

Görgüzel, tatilin ilk günlerinde ise sarı bikinisiyle gündem olmuştu. Genç meslektaşlarına taş çıkaran şarkıcı, sevenleri ve hayranlarından övgüler alıyor.

Selen Görgüzel Bodrum'dan meydan okudu
Selen Görgüzel Bodrum'dan meydan okudu
Selen Görgüzel Bodrum'dan meydan okudu
Selen Görgüzel Bodrum'dan meydan okudu

Kaynak: Snob Magazin

Şevval Şahin uzaklaştırma kararı aldırdığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la barıştı
Şevval Şahin uzaklaştırma kararı aldırdığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la barıştı
42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu
42 yaşındaki Selen Görgüzel, bikinili pozuyla gençlere meydan okudu
Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Demir Süleyman Soylu
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Hakan Sabancı Kaan Yıldırım
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Selen Görgüzel Bodrum'dan meydan okudu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 00:32:03. #1.15#

title