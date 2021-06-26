Sele kapılarak ölen iki çocuğun cenazesi toprağa verildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde dün sel sularına kapılarak vefat eden iki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde dün sel sularına kapılarak vefat eden iki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak sırasında oyun oynarken bir anda gelen sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Mustafa Aslan (13) ve Burak Önder'in (8) cenazesi, yakınlarınca Ergene Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Aslan ve Önder'in cenazesi Abdulkadir Geylani Camisi'ne getirildi. Burada ikindi vakti İl Müftüsü İsmail İpek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Aslan ve Önder'in naaşı, aileleri ve yakınlarının gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, çocukların ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve vatandaşlar katıldı.

İlçede dün öğleden sonra başlayan sağanak sele dönüşmüş, Cumhuriyet Mahallesi'nde oynayan Mustafa Aslan (13) ve Burak Önder (8) sele kapılmıştı. Selin sürüklediği çocuklar, yaklaşık 400 metre ilerideki dere yatağında itfaiye ekiplerince bulunmuş, Aslan ve Önder hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel