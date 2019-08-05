Sele kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Rize'de dün gece etkili olan şiddetli yağış sırasında sel sularına kapılarak dereye sürüklenen kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Salarha yolu Dörtyol mevkisinde etkili olan şiddetli yağış sebebiyle yol ulaşıma kapanınca otomobilden atlayarak sel sularına kapılarak dereye sürüklenen 59 yaşındaki Hüseyin Çap'ı arama çalışmaları, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), UMKE, Rize Emniyet Müdürlüğüne bağlı Su Altı Polisi ve Rize Belediyesinden toplam 30 kişilik ekiple yürütülüyor.

112 Acil Servis ekiplerinin de hazır bulunduğu olay yerinde, kaybolan Çap'ın eşi Fatma Çap ve yakınları bekleyişini sürdürüyor.

Rize Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile bölgeye gelerek AFAD Müdürü Şakir Kurk'dan sağanak ve yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi aldı. Vali Çeber, Fatma Çap ile de bir süre görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çeber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun yağış uyarılarını iki gün önce vatandaşlara duyurduklarını belirterek, yağmurun Rize'nin bir gerçeği olduğunu söyledi.

Kısa sürede metrekareye 120 kilogram yağış düştüğüne işaret eden Çeber, "Bu vatandaşların anlayacağı şekilde bardaktan boşalırcasına bir yağış. Aldığımız tedbirler gereği il genelinde bir sıkıntı yaşamadık. 3 vatandaşımızın araçtan çıkarak karşıya geçme çabası, bir vatandaşımızı suyun alıp götürmesiyle neticelendi." dedi.

Vali Çeber, yaşanan olayın herkesi üzdüğünü kaydederek, "Ailesi ve biz dualarla bekliyoruz. 30 kişilik ekip derenin içerisinde bizzat arama yapıyor. Arama kurtarma elemanlarımız var. Gözlemliyoruz. Müdahale edilecek her alanda arabamız var. Ümit ediyorum vatandaşımızı kısa zamanda sağ salim buluruz." diye konuştu.

Ani yağış beklemediklerini, günlük metrekareye toplamda 150 kilogram yağış beklendiğini ifade eden Çeber, yağışın sahil bandında etkili olacağını aktardı.

Kaynak: AA