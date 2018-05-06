Sele Kapılan 12 Yaşındaki Çocuğun Kurtarılma Anı Kamerada!
Şanlıurfa'da 12 yaşındaki çocuk, sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel sularına kapıldı. Selde sürüklenen çocuğun çevredekiler tarafından kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sel sularına kapılan çocuk, bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Çocuğun kurtarılma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
SAĞANAK YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU
Olay, dün akşam Birecik ilçe merkezinde meydana geldi. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu.
12 YAŞINDA SELE KAPILAN ÇOCUĞUN KURTARILMA ANI KAMERADA
Saha Mahallesi'nde 12 yaşındaki Hikmet Coşkun sel sularına kapıldı. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda Ercan Kurt isimli vatandaş, sel sularına kapılan çocuğu fark ederek kurtarmayı başardı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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