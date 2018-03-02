Sele Kapılan Çiftin Kaybolması

Muğla'nın Milas ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolmalarının ardından cesedi bulunan kadının eşini arama çalışmaları devam ediyor.

Sel sularına kapılan otomobil sürücüsü Nuri Gümüş'ü (62) bulmak için jandarma, Sahil Güvenlik, polis dalgıç timi, AFAD, UMKE ekipleri ile bölgedekiler, çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplere, Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 kişilik Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) özel timleri de eşlik ediyor.

DEGAK özel timi, dere ağzında dalış yaparak arama çalışması yürüttü. Sahil Güvenlik ekipleri ise denizde su altı ve su üstünde arama çalışmasına aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri de sahil şeridinde sık aralıklarla devriye görevi yapıyor.

Nuri Gümüş'ün kullandığı 48 AAV 98 plakalı otomobil, 28 Şubat'ta Ören Mahallesi'ndeki Kocaçay Deresi'nden geçerken arızalanmış, sürücü ve eşi Belgin Gümüş (53), kıyıya çıkmaya çalışırken sel sularına kapılmıştı. Araçtaki Yunus (37) ve Ayla Beytekin (61), kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarmıştı.

Arama kurtarma çalışmalarında Belgin Gümüş'ün cesedine ulaşılmıştı.