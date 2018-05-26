Sele Kapılan Aracını Kurtarmaya Çalışırken Eşi Salavat Getirdi
Bursa'da sel sularının sürükleyerek uçurumun kenarına götürdüğü bir araca binip çalıştıran sürücü canını hiçe sayarken eşi salavat getirip kendisi için dua etti.
Bursa'da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla birlikte dereler taştı, sokaklar sular altında kaldı.
SÜRÜCÜLERİN PANİK ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Bursa-Orhaneli karayolunda su ile birlikte gelen heyelan yolu trafiğe kapattı. Dikkaldırım Mahallesi ve Orhaneli yolunda sürüklenen araçlar anbean görüntülendi. Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde sürücülerin panik anları dikkat çekti.
SALAVAT GETİRİP ALLAH'TAN YARDIM DİLEDİLER
Bursa - Orhaneli yolunda bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde sel sularının sürükleyerek uçurumun kenarına kadar getirdiği lüks otomobile canını hiçe sayarak binen sürücü aracı çalıştırıp sel bölgesinden uzaklaştırmaya çalıştı. O sırada başka bir otomobilin içerisinde olan eşi ve çocukları kendisi için salavat getirip Allah'tan yardım diledi.
OTOMOBİLDEN İNEN SÜRÜCÜ HEYELAN BÖLGESİNDEN UZAKLAŞTIRILDI
O sırada kayıtta olan cep telefonu kamerası dehşet anını ve yaşananları saniye saniye kaydetti. Diğer sürücülerinde ikazının ardından otomobilden inen sürücü heyelan bölgesinden uzaklaştırıldı.
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Her yere beton dikildi yollar asfalt suyun doğal yatagı kayboldu eee ne bekleniyor ki? bunlar olacak doğayla baş edilmez .Bu yolları yapan neden rogar yapmaz ? neden hesapsız asvalt dökerler neden her boş araziye ev yaparalar kim bunlara izin verir belli de hesap soran yok..arabası var onun diye şarkı var ya aynen...Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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sen ne söylersen söyle doğa af etmez daha bunlar iyi günlerCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır
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Enson bi arkadasim trabzon daki selde bu hareketi yapti babasiyla birlikte 20 sene oldu rahmetli olali gerci taktiri ilahi ama bazende can maldan onemli unutmayalimCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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madem birşey yapıyorsun haberlere niye veriyorsun?Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Bravo teyzeye,,Çünkü Salavatı-Şerif’e.,şefaati muhammediyyeyi celbeder.Cevap Yaz 22 3 Yayından Kaldır