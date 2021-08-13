Sele kapılan 85 yaşındaki kadını arama çalışmaları dördüncü gününde
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Sele kapılan 85 yaşındaki kadını arama çalışmaları dördüncü gününde

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Haberler | Güncel

Sele kapılan 85 yaşındaki kadını arama çalışmaları dördüncü gününde Bartın'da dört gün meydana gelen felakette sele kapılan 85 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor.

Sele kapılan 85 yaşındaki kadını arama çalışmaları dördüncü gününde

BARTIN - Bartın'da dört gün meydana gelen felakette sele kapılan 85 yaşındaki Arife Ünal'ı arama çalışmaları sürüyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma timi de bölgede geniş çaplı arama çalışmaları gerçekleştirdi.

Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde dört gün önce 85 yaşındaki Arife Ünal evinde uyuduğu sırada sele kapıldı. Evi ise tamamen yıkılarak geriye sadece duvarları kaldı. Boyu iki metreyi geçen sel sularına kapılan kadından henüz bir haber alınamadı. AFAD, DEGAK-3 timlerinin yanı sıra İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma timi de bölgede geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler evin yakınlarında başladıkları arama çalışmalarını ilerleterek geniş alana yaydı. Ekipler yaşlı kadının enkaz altında kalabileceği ihtimaline karşı yıkılan beton bloklar, menfezler, yıkılan köprülerin ayakları ve güzergah üzerindeki dereler didik didik arandı. Ancak henüz yaşlı kadına ulaşılamadı.

Sele kapılan 85 yaşındaki kadını arama çalışmaları dördüncü gününde
Sele kapılan 85 yaşındaki kadını arama çalışmaları dördüncü gününde
Sele kapılan 85 yaşındaki kadını arama çalışmaları dördüncü gününde
Sele kapılan 85 yaşındaki kadını arama çalışmaları dördüncü gününde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı

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