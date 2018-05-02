Elazığ'da sele kapılan 28 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Hıdır Baba köyünde etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen selde Mehmet Gürbüz'ün ahırı yıkılırken, içindeki 85 küçükbaş hayvandan 32'si telef oldu.

Gürbüz gazetecilere yaptığı açıklamada, sel dolayısıyla ahırın çökmesi sonucu 30 bin lira zarar oluştuğunu dile getirerek, "İçerideki 85 küçükbaş hayvan sele kapıldı. 22 kuzu ve 6 koyun 28 küçükbaş hayvan telef oldu. Geri kalan hayvanları ise komşuların yardımıyla kurtardık." dedi.

Halil Dal da sel nedeniyle biçerdöverinin zarar gördüğünü söyledi.