Sele kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı
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Sele kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı

14.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:51

Sele kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan iki kişiden birinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Sele kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan iki kişiden birinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Sele kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı
Sele kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı
Sele kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı
Sele kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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