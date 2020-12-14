Sele kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı
14.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:51
Sele kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan iki kişiden birinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.
Sele kapılan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı
İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan iki kişiden birinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı