Sele devrilen traktördeki 2 kişi kurtarıldı
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Sele devrilen traktördeki 2 kişi kurtarıldı

Sele devrilen traktördeki 2 kişi kurtarıldı Tekirdağ'ın Saray İlçesinde dün oluşan sel nedeniyle iddiaya göre iki kişinin bulunduğu traktör devrildi.

24.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:53

Sele devrilen traktördeki 2 kişi kurtarıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Saray İlçesinde dün oluşan sel nedeniyle iddiaya göre iki kişinin bulunduğu traktör devrildi. Devrilen traktör için çalışmalar başlatıldı.

Tekirdağ'da dün yaşanan yağış sonrası oluşan sel nedeniyle iddiaya göre iki kişinin bulunduğu traktör devrilerek suya gömüldü. Suya gömülen traktördeki iki kişi ekiplerce yapılan çalışma ile kurtarılırken, sel sonrası suya gömülen traktörün çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

TESKİ ekiplerince traktörün devrildiği köyde çalışma başlatılarak sel sularının tahliye çalışması yapılırken, TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz'de traktörü devrilen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sele devrilen traktördeki 2 kişi kurtarıldı

Kaynak: İHA

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