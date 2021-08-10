Seldiren'e yeni içme suyu şebekesi
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Seldiren'e yeni içme suyu şebekesi

Seldiren'e yeni içme suyu şebekesi
Bültenler - Haberler | Güncel

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU), içmesuyu şebekesi ihtiyacı olan bölgeler için yeni şebeke çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İlimizin muhtelif noktalarında içme suyu şebekesi olmayan yerleri tespit ederek projeler geliştirildiğine dikkat çeken Genel Müdürlük, Samandağ ilçemize bağlı Seldiren Mahallesi'nde yeni yapılan sağlık ocağına içme ve kullanma suyu iletimini sağlamak adına 330 metre yeni şebeke çalışması yapıldığını aktardı.

Teknik personel denetiminde yapılan çalışmada 2 iş makinesi ve 4 personelin görev yaptığını açıklayan HATSU, Hatay genelinde şebeke ihtiyacının karşılanması ve su iletiminin sağlıklı şekilde sağlanması için proje üretim çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekti.

Kaynak: Bültenler

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