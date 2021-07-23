"Selden zarar gören tüm ilçe ve köylerimizi güvenli ve konforlu bir şekilde imar edeceğiz"
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"Selden zarar gören tüm ilçe ve köylerimizi güvenli ve konforlu bir şekilde imar edeceğiz"

'Selden zarar gören tüm ilçe ve köylerimizi güvenli ve konforlu bir şekilde imar edeceğiz'
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Rize'de sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki incelemelerinin ardından Güneysu'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selden zarar gören Güneysu başta olmak üzere tüm ilçe ve köylerimizi eskisinden daha güzel, güvenli ve konforlu bir şekilde imar edeceğiz" dedi.

Rize'de sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki incelemelerinin ardından Güneysu'da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selden zarar gören Güneysu başta olmak üzere tüm ilçe ve köylerimizi eskisinden daha güzel, güvenli ve konforlu bir şekilde imar edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de sel felaketinden etkilenen bölgelerde yaptığı incelemelerinin ardından, Güneysu'da halka hitap etti.

Bölgede yaşanan afetler sebebiyle buruk bir bayram geçirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diledi ve geçmiş olsun temennilerini yineledi.

"Arama-kurtarma ve diğer çalışmaları yerinde koordine etmek üzere İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarımızı hemen bölgeye gönderdik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AFAD'dan Kızılay'ımıza, Jandarma'dan Sahil Güvenliğe kadar diğer kurumlarımızın da süratle bölgeye intikalini sağladık. Yine bu süreçte mücavir illerden UMKE ve 112 acil yardım ekiplerine bağlı 127 personel ve 39 araçtan oluşan toplam sekiz ekibi ilimize sevk ettik" dedi.

Rize'de 328'i arama kurtarma personeli olmak üzere, toplam 2 bin 860 personel ve 705 aracın görev yaptığını ve afetten dolayı kapanan 426 yolun hemen tamamının ulaşıma açıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesinin tamamına su verildiğini, içme suyunda, enerjide, haberleşmede, iletişimde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

"RİZE VE ARTVİN'DEKİ KARDEŞLERİMİZİN YARALARINI EN KISA SÜREDE SARACAĞIZ"

TOKİ Başkanlığıyla selden en çok etkilenen dört ilçede proje çalışmaları başlattıklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Köylerde, altında ahırı-deposu, üzerinde konutu bulunan yöresel köy evlerimizi, merkezde ise zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızı inşa edeceğiz. İlk etapta; Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz. Yine köylerimizde altında ahırı olan 50 adet köy evi yapacağız. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyacı doğrultusunda beş adet çayevi yapma kararı aldık. İnşallah bir sene içinde konutlarımızı tamamlayarak, vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız. "

Selden etkilenen Rizeli ve Artvinlilerden müsterih olmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimiz, tüm imkanlarıyla, aracıyla, gereciyle, personeliyle kendilerinin yanındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Nasıl daha önce Trabzon Araklı'da, Giresun'da yaşanan sel felaketlerinde, yine Elazığ'da ve İzmir'de yaşadığımız depremlerde vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadıysak; inşallah Rize ve Artvin'deki kardeşlerimizin de yaralarını en kısa sürede saracağız. Selden zarar gören Güneysu başta olmak üzere tüm ilçe ve köylerimizi eskisinden daha güzel, güvenli ve konforlu bir şekilde imar edeceğiz. "

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Kaynak: Habermetre

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