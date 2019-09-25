Selden zarar gören içme suyu hattı yenilendi

25.09.2019 12:13

Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, selden zarar gören içme suyu hatlarının bakım ve onarımlar çalışmalarına devam ediyor.



Selden zarar gören 15 Temmuz Şehitler Parkı yanındaki Değirmenağzı köprüsü üzerinde bulunan içme suyu boruları, Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenilendi.



İlçe genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürü Yasin Efe; "Vatandaşlarımızın temiz su ihtiyacını sorunsuz bir şekilde karşılayabilmek amacıyla, müdürlük olarak zor şartlarda aralıksız görev başında olduklarını ifade ederek, sadece sel sonrası hasar gören içme suyu hatlarının değil şehrin tüm alt yapısının bakım ve onarımının plan dahilinde elden geçiriliyor" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA