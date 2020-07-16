Selden zarar gören çiftçilere tohum desteği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük, İzmit ve Kandıra ilçelerinde dolu ve şiddetli yağış sonucu oluşan selden zarar gören çiftçilere fasulye ve mısır tohumu desteği verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük, İzmit ve Kandıra ilçelerinde dolu ve şiddetli yağış sonucu oluşan selden zarar gören çiftçilere fasulye ve mısır tohumu desteği verdi.

Kocaeli'nin Gölcük, İzmit ve Kandıra ilçelerinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle tarım arazilerinde su baskınları yaşanırken ürünler zarar gördü. Çiftçilerin zararlarının karşılanması için kısa sürede hasar tespit çalışmalarını tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere fasulye ve mısır tohumu desteği verdi. Zarar gören alanlarda belediyenin 11 ziraat mühendisi tarafından arazi kontrolleri yapıldı. Kontroller neticesinde ekili alanlardaki en büyük zararın Mısır ve Fasulyede olduğu tespit edildi. Çiftçilerin Ziraat odalarından almış oldukları hasar tespit tutanakları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne başvurmaları neticesinde yüzde 100 destekleme modeli ile toplam bin 250 dekarlık alanda çiftçiye destek verildi.

İzmit'te Gülbahçe, Arpalık, Orhaniye, Recepköy, Mecidiye, Kozluca Emirhan, Gedikli, Zeytinburnu, Balören mahallelerinde bulunan fındık, ceviz, karpuz ve mısır tarlaları sel felaketinde zarar gördü. Kandıra ilçesinde ise Süllü, Lokmanlı, Ferizli, Balcı ve İncecik ve diğer mahallerinde etkili olan yağış ve dolu karpuz, ayçiçeği, fasulye, mısır, biber ve domates tarlalarına ciddi zararlar verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA