Selden yıkılan tesisini böyle izledi
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Selden yıkılan tesisini böyle izledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Selden yıkılan tesisini böyle izledi

Bursa'da aşırı yağışdan dolayı taşan dere tesisi yıktı geçti.

Bursa'da aşırı yağışdan dolayı taşan dere tesisi yıktı geçti.

İnegöl ilçesi Cerrah köyünden geçen dere yağan aşırı yağışlar ve kar sularının erimesi sonucu taştı. Taşan dere Cerrah köyünde bulunan alabalık tesisinin çardakları önüne katarak götürdü. Tesiste bulunan 10 çardaktan 6'sı sel sularına kapılıp giderken kalan 4 çardakta büyük hasar gördü. Tesisin sahibi ise sel sularına kapılıp giden çardaklarını endişeli gözlerle izledi. Sel sularının ana tesise de zarar vermesinden endişe eden işletme sahibi olan afeti izlemekle yetiniyor.

Sel sularının tesisin çardaklarını alıp götürdüğünü ifade eden Mesut Metin, 'Bulunduğumuz tesis 25 yıldır burada var bun zamandır ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Sel suları dereyi taşırdı sular tesisin çardaklarını alıp götürdü. Zararımız büyük selin verdiği zararı sadece izlemekle yetiniyoruz. İnşallah ana tesis sel sularına kapılıp gitmez' dedi. - BURSA

Selden yıkılan tesisini böyle izledi
Selden yıkılan tesisini böyle izledi
Selden yıkılan tesisini böyle izledi
Selden yıkılan tesisini böyle izledi
Selden yıkılan tesisini böyle izledi
Selden yıkılan tesisini böyle izledi
Selden yıkılan tesisini böyle izledi
Selden yıkılan tesisini böyle izledi
Selden yıkılan tesisini böyle izledi
Selden yıkılan tesisini böyle izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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