Selden telef olmuş boş koyun dere kenarına atıldı
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Selden telef olmuş boş koyun dere kenarına atıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde telef olan 5 koyun dere kenarına atılmış halde bulundu.

08.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:54
Selden telef olmuş boş koyun dere kenarına atıldı

'in ilçesinde telef olan 5 koyun dere kenarına atılmış halde bulundu.


Olay, ilçeye bağlı Akçakocalı Mahallesi'nde yaşandı.


Edinilen bilgiye göre, 6 Şubat tarihinde bölgede yaşanan sel felaketinde sahipleri belirlenemeyen koyunlar telef oldu.


Telef olan 5 koyun çuvallara konularak Akçakocalı Mahallesi'nde geçen dere kenarına atılmış halde bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA
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