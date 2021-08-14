Selden otomobil bagajına yüklenerek kurtarılan buzağılar annesine kavuştu
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Selden otomobil bagajına yüklenerek kurtarılan buzağılar annesine kavuştu

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Selden otomobil bagajına yüklenerek kurtarılan buzağılar annesine kavuştu Çitçi Ahmet Karaoğlu: " Kendim için değil hayvanlarım için ahır istiyorum" Bartın'da yaşanan sel felaketi sırasında otomobilin bagajına yüklenerek kurtarılan 3 buzağı annelerine kavuştu.

Selden otomobil bagajına yüklenerek kurtarılan buzağılar annesine kavuştu

Çitçi Ahmet Karaoğlu:

" Kendim için değil hayvanlarım için ahır istiyorum"

BARTIN - Bartın'da yaşanan sel felaketi sırasında otomobilin bagajına yüklenerek kurtarılan 3 buzağı annelerine kavuştu.

Bartın'da 11 Ağustos'ta şiddetli yağış sonrası yıkılan Kavlakdibi köprüsü yakınında bulunan ahırındaki 3 buzağı otomobilin bagajına yüklenerek kurtaran çiftçi Ahmet Karaoğlu, o gün yaşadıklarının kendileri için çok korkunç olduğunu söyledi.

3 buzağısını son anda ahırdan kurtararak otomobilinin bagajına koyarak güvenli bir alana taşıyan çiftçi, ormanlık alan içinde derme çatma kurduğu branda ile hayvanlarını yağmurdan korumaya çalıyor. Annelerine kavuşan 3 buzağı onların yanından ayrılmayarak alanda otlanırken, çiftçi Ahmet Karoğlu, 3 gündür hayvanların çamurun içinde kaldığını ve yetkilerden yardım istediğini belirtti.

Karaoğlu, " Hayvanlarım için bir ahır bekliyorum. Başka bir isteğim yok. Evimdeki eşyalar bir çoğu zaten gitti. Ahırımız zarar gördü. Hayvanların yemleri, kepekleri hepsi gitti. Hayvanları şimdilik bu şekilde koruyorum ama nereye kadar. Yağışlar aralıklarla devam ediyor. Bende burada hayvanlarımla kalıyorum, onları korumaya çalışıyorum. Kimi aramasan bana mesai bitti diyor, onu ara bunu ara diyorlar. Çekilmeyecek çile. Ne yapacağımızı bizde sapıttık Buzağılarım hayvanlarım için ahır istiyorum, kendimiz için bir şey istemiyorum. Bi karı kocayız. Geçimimiz sadece hayvanlar." dedi.

Selden otomobil bagajına yüklenerek kurtarılan buzağılar annesine kavuştu
Selden otomobil bagajına yüklenerek kurtarılan buzağılar annesine kavuştu
Selden otomobil bagajına yüklenerek kurtarılan buzağılar annesine kavuştu
Selden otomobil bagajına yüklenerek kurtarılan buzağılar annesine kavuştu
Selden otomobil bagajına yüklenerek kurtarılan buzağılar annesine kavuştu
Selden otomobil bagajına yüklenerek kurtarılan buzağılar annesine kavuştu
Selden otomobil bagajına yüklenerek kurtarılan buzağılar annesine kavuştu
Selden otomobil bagajına yüklenerek kurtarılan buzağılar annesine kavuştu
Selden otomobil bagajına yüklenerek kurtarılan buzağılar annesine kavuştu
Selden otomobil bagajına yüklenerek kurtarılan buzağılar annesine kavuştu
Selden otomobil bagajına yüklenerek kurtarılan buzağılar annesine kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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