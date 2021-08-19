Son dakika haberleri... Selden iki engelli çocuğu ve torunuyla kurtulan 72 yaşındaki kadın yaşadıkları korkuyu unutamıyor
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Son dakika haberleri... Selden iki engelli çocuğu ve torunuyla kurtulan 72 yaşındaki kadın yaşadıkları korkuyu unutamıyor

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Sinop'un Ayancık ilçesinde selden en çok etkilenen Babaçay köyünde, engell yaşayan Şaziye Tüzün(73), biri engelli iki çocuğu ve torunuyla çıktığı ve uzun süre bekledi çatıda yaşama tutundu.

Sinop'un Ayancık ilçesinde selden en çok etkilenen Babaçay köyünde, engell yaşayan Şaziye Tüzün(73), biri engelli iki çocuğu ve torunuyla çıktığı ve uzun süre bekledi çatıda yaşama tutundu.

Ayancık ilçesinde 15 kişinin hayatını kaybettiği, 40 evin yıkıldığı, 19 binada yaşayanların tahliye edildiği Babaçay köyünde yaşayan ve selde evlerinin çatısına güçlükle çıkarak kurtulan Şaziye Tüzün yaşadıklarını unutamıyor.

Tüzün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selin sabah saatlerinde aniden geldiğini söyledi.

Selin komşularının evlerini yıkmaya başladığını kendilerinin de o sırada çocukları ve torunuyla korku dolu anlar yaşadığını anlatan Tüzün, "Evin alt katına kütükler vurmaya başladı güm güm diye. Yukarıda duramadık en üst kata çıktık. Oradan çatıya çıktık orada durduk." dedi.

Tüzün, torununun aklını oynatacak kadar korktuğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"'Evden çıkmak istiyorum, gitmek istiyorum' diye ağlıyordu. Gelen ilk helikoptere verdik onu da içimiz biraz ferahladı. Ondan sonra ölümü bekledik böyle. Kızım ile sakat çocuğum vardı yanımda. Burada sabaha kadar ya gideceğiz ya duracağız. Ankara'dan oğlum geldi. Tekrar bir helikopter ayarlanmış askeriyenin. O geldi aldı bizi çok şükür. Helikoptere çıkınca birbirimize sarıldık. Kurtulduk çok şükür diye."

Sel anında çatıya engelli oğluyla çok zor çıktıklarını anlatan Şaziye Tüzün, "Çatıya zor zahmet çıktık. O çocuğu engelli çıkaramadık. Yukarıdan çektik aşağıdan dayandık. Yüzde yüz engelli. " diye konuştu.

Son dakika haberleri... Selden iki engelli çocuğu ve torunuyla kurtulan 72 yaşındaki kadın yaşadıkları korkuyu unutamıyor
Son dakika haberleri... Selden iki engelli çocuğu ve torunuyla kurtulan 72 yaşındaki kadın yaşadıkları korkuyu unutamıyor
Son dakika haberleri... Selden iki engelli çocuğu ve torunuyla kurtulan 72 yaşındaki kadın yaşadıkları korkuyu unutamıyor
Son dakika haberleri... Selden iki engelli çocuğu ve torunuyla kurtulan 72 yaşındaki kadın yaşadıkları korkuyu unutamıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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