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Selden etkilenen vatandaş o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Selden etkilenen vatandaş o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı Boztan "Daha öncede dere taşardı fakat bu şekilde değildi" Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde selden etkilenen vatandaş o anları anlattı.

KIRKLARELİ (İHA) - Selden etkilenen vatandaş o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Boztan "Daha öncede dere taşardı fakat bu şekilde değildi"

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde selden etkilenen vatandaş o anları anlattı. Boztan gözyaşlarını tutamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucu bir çok ev ve işyerlerini su basarken evlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri ve askeri araçlar ile tahliye edildi.

İlçenin Yıldırım Mahallesinde ikamet eden Suat Boztan derenin taşmasıyla birden evlerini su bastığını belirterek, "Hem ön dere hem de arka dere taştı. Ben böyle bir taşkın görmedim. Her taraftan evi içerisi su doldu. Suları yetiştiremedim balkondan atmaya. 20 sende aldığım bütün eşyalar hepsi gitti. Hala içeriden su temizliyorum ve hala içerisi çamur içinde. Eşyalarımın hepsi gitti hiçbir eşyam kalmadı. Şuanda kadar ben böyle bir şey yaşamadı. Daha öncede dere taşardı fakat bu şekilde değildi. Çocuklarımı kaynanama gönderdim eşimle birlikte bende evde kaldım suyu kesmek için baktım olmuyor camdan içeri girmeye başladı ve camı açık bırakıp çatıya çıktım. Akşam orada çatıda bekledi" dedi.

Öte yandan taşkın nedeniyle bir evde eğim oluştu.

Selden etkilenen vatandaş o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Selden etkilenen vatandaş o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Selden etkilenen vatandaş o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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