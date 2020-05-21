Selden etkilenen Başkent köyünde hasar tespit çalışmaları başladı Ağrı'nın Başkent köyünde, Nisan ayında etkisini gösteren sağanak yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle köyde birçok ev kullanılamaz hale geldi.

Ağrı'nın Başkent köyünde, Nisan ayında etkisini gösteren sağanak yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle köyde birçok ev kullanılamaz hale geldi.

İlkbaharın gelmesiyle birlikte başlayan Nisan yağmurları, Ağrı'nın merkeze bağlı Başkent Köyü'nde sağanak şeklinde etkisini göstererek sel felaketine neden oldu. Meydana gelen afet nedeniyle birçok ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Başkent Köyü'ne gelerek sel felaketi nedeniyle zarar gören evlerde hasar tespit çalışmaları yaptı.

Sağanak yağışın yol açtığı sel felaketi nedeniyle evlerini kullanamayan bazı vatandaşlar şehir merkezine giderken, bazı vatandaşlar da gidecek yeri olmadığı için hasar görmüş evlerde oturmaya devam ediyor. Başkent Köyü'nde yaşayan ve geçirdiği trafik kazası nedeniyle bir bacağını kullanamayan Rıza Adıgüzel, gidecek bir yeri olmadığı için hasar görmüş evinde eşiyle birlikte yaşamaya devam ettiğini söyleyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Yaşlı olduğu için çalışamadığını söyleyen Adıgüzel, "Ben trafik kazası geçirdim. Bu sene de düştüm kalçam kırıldı. Hastanede kaldım. Evim tamamen yıkılmış durumda.. Bu evde iki kişi yaşıyoruz. Zaten ben ihtiyarım. Hiçbir şeyimiz de yok. Ben bir iş yapamıyorum. Sel felaketinde evim yıkıldı. Ben ne yapayım bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Yaşanan afet nedeniyle evi kullanılamayacak durumda olan vatandaşlardan Mehmet Emin Aybay ise, evi hasar gördüğü için ailesiyle birlikte şehir merkezine gitmek zorunda kaldığını belirterek, "Nisan ayında yağan yağmurlar nedeniyle evim kullanılamaz hale geldi. Bir ay boyunca sürekli yağmur yağdı, her yer sel altında kaldı. Her taraf yıkıldı. Biz bu evde altı kişi yaşıyorduk, Ev yıkıldığından dolayı şehre gitmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA