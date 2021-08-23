Selden etkilenen Bartın'da, hayat normale dönüyor
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Selden etkilenen Bartın'da, hayat normale dönüyor

Selden etkilenen Bartın'da, hayat normale dönüyor
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

BARTIN'ın Ulus ilçesinde yaşanan sel felaketinin sonrasında 400 haneli Zafer köyünde yaşayanlar normal hayatlarına dönmeye başladı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde yaşanan sel felaketinin sonrasında 400 haneli Zafer köyünde yaşayanlar normal hayatlarına dönmeye başladı. Selde yıkılan Kumluca-Abdipaşa beldelerini birbirine bağlayan 'Kumluca-2' köprüsü yerine 36 metre uzunluğunda geçici panel köprü yerleştiriliyor.

Metrekareye 318 kilogram yağışın düştüğü Bartın'ın Ulus ilçesinde yaralar büyük oranda sarıldı. Sel afetinden en çok etkilenen 400 haneli Zafer köyüne girişte menfezlerle köprü yapılarak, köyün ulaşıma açılması sağlandı. Bölgede hayatın normale dönmesi için köyde bulunan AFAD, UMKE, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, belediye ekipleri, ve Kızılay çalışmalarını tamamlayarak köyden ayrıldı. Köyün tamamında etkili olan sel afetinin sonrasında sokaklarda oluşan balçık ve çamur yığınları vatandaşlar, polis, jandarma ekiplerinin el birliğiyle temizlikleri yapılarak, tamamlandı. Köyde temizliği tamamlanan kahvehane, bakkal gibi bazı iş yerleri de faaliyetlerine başladı.

Zafer köyünde yaşayan sel mağduru Haşim Avcı, "Şu anda köyümüzde hayat normale dönmeye başladı. Devletimiz bize çok yardım etti. Polisimiz, askerimiz, bütün ekiplerimiz bizler için seferber oldu. Hepsi bizlere yardım ederek, sele giden dükkanlarımızı iş yerlerimizi ve evlerimizi temizlememizde yardımcı oldular. Şu anda köyümüz eski haline geldi. Hepsinden Allah razı olsun. Onlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.ÇELİK PANEL KÖPRÜ TAMAMLANMAK ÜZEREDSİ ekipleri 100 metre genişliğe 5 metre yüksekliğe ulaşan deredeki çalışmalarını devam ettiriyor. Öte yandan sel sırasında yıkılan Abdipaşa-Kumluca yolundaki 'Kumluca-2' köprüsünde karayolları ekipleri 50 personel, 15 iş makinası ile çalışma yapıyor. Dere içine yerleştirilen borularla araçların geçişine izin verilen bölgede, özel olarak getirilen çelik panel köprünün yerleştirilmesin başlandı. 36 metre uzunluğundaki karşı yola uzatılmasıyla yarından itibaren trafiğin bu köprüden sağlanacağı belirtildi. Yapılan çalışmalar havadan dron ile görüntülendi.Yine Kozcağız Kumluca yolundaki Kirsinler mevkiinde 200 metrelik bölümü çöken karayolunda da servis yolu yapılarak, trafiğe açıldı.

?FOTOGRAFLI


Selden etkilenen Bartın'da, hayat normale dönüyor
Selden etkilenen Bartın'da, hayat normale dönüyor
Selden etkilenen Bartın'da, hayat normale dönüyor
Selden etkilenen Bartın'da, hayat normale dönüyor
Selden etkilenen Bartın'da, hayat normale dönüyor
Selden etkilenen Bartın'da, hayat normale dönüyor
Selden etkilenen Bartın'da, hayat normale dönüyor
Selden etkilenen Bartın'da, hayat normale dönüyor
Selden etkilenen Bartın'da, hayat normale dönüyor
Selden etkilenen Bartın'da, hayat normale dönüyor
Selden etkilenen Bartın'da, hayat normale dönüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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