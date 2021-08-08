Selden dolayı kapanan Yüksekova-Van karayolu ulaşıma açıldı
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Selden dolayı kapanan Yüksekova-Van karayolu ulaşıma açıldı

Selden dolayı kapanan Yüksekova-Van karayolu ulaşıma açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin 23. kilometresinde meydana gelen sel nedeniyle kapanan yol yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin 23. kilometresinde meydana gelen sel nedeniyle kapanan yol yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Yüksekova-Van karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Yoğun yağışlardan sonra selin getirdiği toprakla yol ulaşıma kapandı. Yüksekova-Van arası yolculuk yapan onlarca sürücü selin yaşandığı yerde mahsur kaldı. Sürücülerin mahsur kalması üzerine, Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi olayın yaşandığı bölgeye giden ekipler zorlu bir çalışmaya başladılar. Yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmaları sonucunda yol kontrollü bir şekilde açıldı. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri ise incelmelerde bulundu. Karayolları ekipleri ise, olayın yaşandığı bölgede yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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