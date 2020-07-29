Selde zarar gören ve ihtiyaç sahibi ailelere destek
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Selde zarar gören ve ihtiyaç sahibi ailelere destek

İnegöl Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri Derneği, Kestel ilçesinde yaşanan selde mağdur olan ailelerle destek olduklarını bildirdi.

Selde zarar gören ve ihtiyaç sahibi ailelere destek
29.07.2020 19:01 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:32

İnegöl Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri Derneği, Kestel ilçesinde yaşanan selde mağdur olan ailelerle destek olduklarını bildirdi.

Dernek başkanı İbrahim Kutlu, gazetecilere, Kestel Ziraat Odası Başkanlığı ve selden zarar gören 3 köy muhtarının belirlediği 10 aileye kurbanlık hediye edildiğini belirtti.

Kutlu, dernek yönetimi olarak İnegöl ilçesindeki 40 ailenin de kurban eti ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayarak, "Derneği kurduğumuzda bir sloganımız vardı. Bu slogan da, 'İnegöl'de Kurban Bayramında, et girmeyen ev bırakmayacağız.' İnegöl'de 20 kuzu topladık. Bunun 10'unu Kestel'de sel felaketinde mağdur olan ailelere, 10 tanesini de İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardımlaşma Derneğinin tespit ettiği 40 ailenin kurbanda et ihtiyacını karşılamış olduk. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: AA

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