Selde zarar gören Şerbetpınarı İçme Suyu Arıtma Tesisi'ndeki çalışmalar tamamlandı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Temmuz 2019'da meydana gelen sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Şerbetpınarı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Temmuz 2019'da meydana gelen sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Şerbetpınarı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yüce, Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda, Pamukova ilçesi Karapınar Mahallesi'nde ilk defa gerçekleştirilen beton yol dökümünün tamamlandığını, bu tür işlemlerinin özellikle grup yollarında asfalt yollara nazaran daha ekonomik olduğunu belirtti.

Aynı zamanda tamamen yerli imkanlarla üretildiği için beton yol dökümünün dışa bağımlılığı azalttığına dikkati çeken Yüce, çalışmanın Sakarya halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Yüce, Temmuz 2019'da meydana gelen sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Şerbetpınarı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin, eskisinden daha dayanıklı hale getirilebilmesi için ilk günden itibaren özveriyle çalıştıklarını ifade etti.

Desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Yüce, 28 bin 800 metreküp arıtma kapasitesine sahip tesisin Karasu-Kocaali-Çamdağı içme suyu grubuna bağlı köylerin ihtiyacını karşıladığını anlattı.

Yüce, selde kullanım dışı kalan tesisin, çalışmaların tamamlanmasının ardından 8 Şubat'ta devreye alındığını aktararak, bu süre zarfında vatandaşların mağdur olmaması için yeraltı su kaynakları ve sondajları kullandıklarını kaydetti.

Başkan Yüce, olası bir felakette tesisin yeniden zarar görmemesi için dere yatağının genişletildiğini ve kenarlarına setler inşa edilerek gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Kaynak: AA